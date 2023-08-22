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Быстров — о Давиле: «ЦСКА редко ошибается с трансферами»

22 Августа 2023 • 09:20 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о переходе чилийского нападающего Виктора Давилы в ЦСКА.   

Эксперт отметил, что ЦСКА редко ошибается с трансферами, регулярно приглашая к себе качественных легионеров.

«Я не знаю уровень чилийца, но ЦСКА редко ошибается с трансферами. «Армейцы» и до этого привозили всяких разных бразильцев — Даниэля Карвальо, Жо, Вагнер Лава. Во все разы это были попадания в точку», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, ранее 25-летний нападающий выступал за мексиканский «Леон». В составе этой команды Давила провёл в общей сложности 106 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

Свой ближайший матч «армейцы» проведут 25 августа против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Быстров Виктор Давила
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