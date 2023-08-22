Федотов рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поведал о том, что нужно его команде для борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Обрастать хорошими и мощными футболистами. Нужно показывать стабильные результаты. Для этого нужна обойма футболистов, способная на дистанции решать серьёзные задачи», - рассказал специалист в эфире программы «Футбол России».

В последнем поединке «армейцы» на выезде потерпели поражение от столичного «Динамо» со счетом 1:2. После пяти сыгранных туров подопечные Федотова набрали девять баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.