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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Болельщик возвращается на трибуны: «Открытие Банк Арена» собирает аншлаг

23 Августа 2023 • 09:57 Комментировать (1)

Без малого 34 тысячи зрителей собрал центральный матч пятого тура между главными топ-клубами чемпионата России – московским «Спартаком» и «Зенитом». В Питере такое зрительское внимание не стало бы удивительным. В столице же – это приятный факт, который говорит о том, что после пандемии и введения Fan ID московский зритель стал возвращаться на трибуны стадионов, в частности спартаковский болельщик. Ещё весной трибуны стадиона «Открытие Банк Арена» заполнялись на 4–9 тысяч. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться, что это – случайная вспышка «спартаковской» зрительской активности, или болельщик всерьёз стал возвращаться на трибуны.

Удачный старт и визит «Зенита»

Более 33 884 зрителей на трибунах открывшегося летом 2014 года стадиона в Тушино собиралось только до начала пандемии. Так, буквально когда «враг всего человечества» «входил» в первопрестольную, 9 марта 2020 года визит «Краснодара» собрал чуть более 28 тысяч. Тогда это было нормой: последний выходной день в череде празднований Международного женского дня. А вот всего пятью днями ранее поединок на Кубок в «Дерби Всея Руси» с ЦСКА собрал 39 578 человек. И это в рядовую рабочую среду, в слякотной, сырой Москве, с её вечными пробками и кордонами полиции! Всё-таки вывеска «Спартак» – ЦСКА на стражей правопорядка с конца девяностых годов прошлого века действует как красная тряпка на быка. Но тогда не было самого главного на сегодня аргумента и камня преткновения между болельщиками и властями.

Официальное оформление карты болельщика отпугнуло не только радикально настроенных фанатов, но и весьма учтивых и любезных поклонников футбола. В Краснодаре визит народной команды собрал 31 тысячу, и вот «Зенит», который в случае своего шестого кряду чемпионства превзойдёт рекорд, установленный командой Романцева в конце девяностых, возьмёт и эту планку. Напомним, попасть в фанатские сектора, за воротами, было нельзя. По сути, сегодняшние 33 884 – это аншлаг!

Чего ждать

В столице конкуренцию «Спартаку» сегодня могут составить разве что «армейцы». Команда Федотова хоть и притормозила после фиаско на «ВТБ арене», тем не менее своё место не отдаёт, несмотря на кадровые потери. «Динамо» каким только пряником не заманивает к себе избалованного болельщика, но зрителю интересен прежде всего результат. И если Личка вслед за «Оренбургом» привьёт забивной результативный футбол от 0:8 до 4:2 –  столпотворения в Петровском парке не избежать.

Четвёртый в стране

Всё-таки звание самой заполняемой арены столицы «Открытие Банк Арена» вряд ли уступит. 14,5 миллиарда рублей было затрачено на строительство четвёртого по вместимости стадиона России, и сегодня это самый посещаемый спортивный (и не только) объект. Недавний июльский концерт группы «Ночные снайперы» собрал 40 тысяч. А пока визит питерского клуба близок к своим лучшим показателям. После 15–16,5 тысячи, что собирали визиты Семака и К° двумя сезонами ранее, сегодня настоящий прогресс. Стоит полагать, что поединок 7 октября с ЦСКА станет самым массовым в Москве для РПЛ.

Самые посещаемые матчи на стадионе  «Открытие Банк Арена» за 9 лет его существования

Дата
Матч
Турнир
Зрители
22.10.2016«Спартак» – ЦСКА РПЛ44 884
06.04.2019«Спартак» – ЦСКА РПЛ44 486
19.08.2019«Спартак» – ЦСКА РПЛ44 434
Июнь – июль 2018

Аргентина-Исландия

Польша-Сенегал

Бельгия-Тунис

Сербия-Бразилия

Колумбия-Англия

Чемпионат мира

Все по

 44 190

13.09.2016«Спартак» – «Локомотив»РПЛ43 710
17.03.2019«Спартак» – «Зенит»РПЛ43 616
01.09.2019«Спартак» – «Зенит»РПЛ43 382

Константин Лицин

 

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Спартак Москва Открытие Банк Арена
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Комментарии (1)
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One Live
23 Августа 2023 в 10:33
Почему не слова не написано о том, что выезд для питерских болельщиков был полностью оплачен газпромом!
Да и в Питере бесплатно билеты раздают на матчи)
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