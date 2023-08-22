Футбольный агент Гелу Родригес, представляющий интересы нападающего Серхи Каньоса, высказался о несостоявшемся трансфере своего подопечного в российский чемпионат.

«Да, «Динамо» действительно интересовалось Серхио, но он захотел быть со своей семьей, поэтому выбрал «Валенсию», - поведал агент в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Каньос перебрался из английского «Брентфорда» в «Валенсию». Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, сумма сделки составила 250 тысяч евро.