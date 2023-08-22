Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 25-летнего казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из московского ЦСКА в стамбульский «Бешикташ» за 4,5 млн евро.

- На мой взгляд, Зайнутдинов заслужил переход в другой чемпионат. Я считаю, что это хороший шаг для игрока. «Армейцам» есть кем заменить его. Ну и, в принципе, сумма трансфера по нынешним временам достаточно неплохая. Так что этой сделкой все должны остаться довольны.

В чемпионате Турции играет много иностранцев, которые раньше выступали в европейских клубах. Кроме того, там работает много интересных тренеров. Если Зайнутдинов проявит себя в Турции, это будет очень хорошо. Основное, конечно, это наличие игрового времени. Бактиёру нужно завоевать место в основном составе – тогда этот переход можно будет считать удачным.