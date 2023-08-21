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Орлов: Сегодня «Спартак» сродни «Факелу»

21 Августа 2023 • 23:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры московского «Спартака» на старте сезона-2023/24.

Специалист отметил, что на данный момент столичный клуб сродни «Факелу», ведь они пропустили по десять мячей за пять туров, в они хотят стать чемпионами.

«Мне Канчельскис на телефон прислал видео, как спартаковские болельщики идут с флагами по стадиону, и подпись: «Спартак» после 3-го тура празднует чемпионство». А затем команда получила своё в двух матчах – болельщики вернулись на место», — заявил комментатор в эфире на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что вчера, 20 августа, «Спартак» на своём поле уступил со счётом 1:3, тем самым потерпев второе поражение подряд. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов
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