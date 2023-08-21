Гаджиев оценил старт сезона «Краснодара» и «Урала»

Экс-наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о ярком старте сезона «Краснодара» и «Урала».

«Турнирная таблица РПЛ сейчас, конечно, выглядит неожиданно. Особенно присутствие на вершине «Урала». «Краснодар» всё-таки и ранее входил в группу лидеров российского футбола. А для команды из Екатеринбурга такая позиция – это хорошее достижение», – заявил президент махачкалинского «Динамо», чьи слова приводит Vprognoze.ru. По его мнению, оба коллектива способны закрепиться в верхней части таблицы нынешнего сезона из-за нестабильности остальных топ-клубов российского чемпионата.

Напомним, что «Краснодар» и «Урал» набрали по 13 очков после пяти туров Премьер-лиги, соответственно занимая первое и второе место в турнирной таблице.