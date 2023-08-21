Кузьмичёв: Абаскаль не задержится в «Спартаке», если Бабич себя не оправдает

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о переходе защитника Срджана Бабича в столичный клуб.

«Если Джикия сядет на лавку, а покупка Бабича себя не оправдает, Абаскаль ненадолго задержится в «Спартаке», — заявил Кузьмичёв на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По мнению функционера, если Абаскалю дали такой карт-бланш, то он должен нести ответственность за свои решения.

21 августа «Спартак» объявил о подписании 27-летнего Бабича, который был куплен у «Альмерии».

За пять туров команда Абаскаля набрала девять очков и занимает шестое место в чемпионате России.