Кечинов: Бабич? Впервые слышу

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о покупке «красно-белыми» сербского центрального защитника Срджана Бабича. По данным СМИ, столичный клуб заплатил «Альмерии» за 27-летнего футболиста пять миллионов евро.

«Хороший ли это трансфер? Впервые эту фамилию слышу. Только время покажет, усилит ли Бабич команду или нет. Но «Спартаку» однозначно требуется усиление. Оборона – проблемная линия «красно-белых», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

В текущем сезоне Бабич сыграл в одном матче чемпионата Испании, в котором не отметился голевыми действиями.

Дебютировать в составе «Спартака» Бабич может уже 26 августа в матче пятого тура РПЛ с «Ахматом».