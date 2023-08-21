Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха оценил конкуренцию в ЦСКА после трансфера Давилы

21 Августа 2023 • 21:44 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист столичного ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о трансфере чилийского нападающего «Леона» Виктора Давилы.

«Мне сложно судить об уровне Давилы, чемпионат Мексики не отличается большой результативностью. Но скажу так: конкуренция усилится, а это важный рычаг, чтобы игроки атаки работали ещё усерднее. Добавится конкурентная среда у «армейцев», — заявил наставник «Шинника», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, в руководстве клуба уже ищут усиление оборонительной линии после ухода Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ» и очередной травмы Игоря Дивеева.

Напомним, что Виктор Давила присоединился к ЦСКА сегодня, 21 августа, что подтвердили социальные сети «армейцев». В новом клубе чилийский форвард будет выступать под седьмым номером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Хомуха Виктор Давила
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Августа
22:37 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин разочарован игрой «Спартака» в матче с «Зенитом»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Петрушин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» эксклюзив
21:57 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил старт сезона «Краснодара» и «Урала»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Абаскаль не задержится в «Спартаке», если Бабич себя не оправдает
21:51 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал причины слабой игры «Спартака» в обороне
21:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Бабич? Впервые слышу
21:44 · Россия. Премьер-лига
Хомуха оценил конкуренцию в ЦСКА после трансфера Давилы
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев заявил, что задача «Химок» — возвращение в РПЛ
21:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» вырвало победу у «Нефтехимика» благодаря пенальти
21:12 · Россия. Премьер-лига
Чавес прошёл обследование для «Динамо»
21:07 · Россия. Премьер-лига
​Федун считает, что «Спартак» может бороться за чемпионство
20:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - о матче в Москве: «Сначала выключили дождь, затем выключили «Спартак»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Прудников надеется, что Бабич усилит «Спартак»
20:30 · Россия. Премьер-лига
​Бывший игрок сборной России: «Если бы в полуфинале Евро-2008 нам попалась Германия или Турция, мы бы на 95% прошли бы» 1
20:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Я не вижу, чтобы «Спартак» нуждался в Медине»
Все новости
Рекомендуем