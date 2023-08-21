Хомуха оценил конкуренцию в ЦСКА после трансфера Давилы

Бывший футболист столичного ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о трансфере чилийского нападающего «Леона» Виктора Давилы.

«Мне сложно судить об уровне Давилы, чемпионат Мексики не отличается большой результативностью. Но скажу так: конкуренция усилится, а это важный рычаг, чтобы игроки атаки работали ещё усерднее. Добавится конкурентная среда у «армейцев», — заявил наставник «Шинника», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, в руководстве клуба уже ищут усиление оборонительной линии после ухода Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ» и очередной травмы Игоря Дивеева.

Напомним, что Виктор Давила присоединился к ЦСКА сегодня, 21 августа, что подтвердили социальные сети «армейцев». В новом клубе чилийский форвард будет выступать под седьмым номером.