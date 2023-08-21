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Чавес прошёл обследование для «Динамо»

21 Августа 2023 • 21:12 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Полузащитник Луис Чавес успешно прошёл медицинское обследование для «Динамо». Об этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс». По данным источника, 27-летний Чавес проходил обследование в родной Мексике.

Отмечается, что трансфер Чавеса в «Динамо» должен быть оформлен на текущей неделе.

Луис Чавес является футболистом национальной сборной Мексики. За «ацтеков» полузащитник провёл 24 матча, в которых записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Луиса Чавеса в 8 миллионов евро.  

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Динамо Москва трансферы футбола - лето 2023 Луис Чавес
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