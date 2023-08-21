​Федун считает, что «Спартак» может бороться за чемпионство

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что команда может претендовать на титул чемпиона России в этом сезоне.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 1:3. Питерцы становились чемпионами России в каждом из пяти последних сезонов.

«Ещё ничего не потеряно - можно биться, «Зенит» тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным. Бороться можно», - сказал Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Федун добавил, что «Зенит» уже не будет лидировать так, как это было в прошлом чемпионате.

«Спартак» в последний раз становился чемпионом России в сезоне 2016/2017. Тогда должность главного тренера команды занимал итальянский специалист Массимо Каррера.

Следующий матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата» на своём поле.