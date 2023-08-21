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Масалитин: «Сага с уходом Захаряна закончилась, это очень хорошо для «Динамо» эксклюзив

21 Августа 2023 • 20:38 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
25.08 20:30

Бывший российский футболист Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от выступлений Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Наконец-то вся эта сага закончилась. Это очень хорошо для «Динамо». Все эти интриги отрицательно влияют на коллектив и атмосферу в команде. И на результаты игрока это тоже влияет, безусловно. Так что после всех разговоров уехать в европейский чемпионат - это очень логичный результат. Правда, там какие-то вопросы с агентом были тоже, какие-то интриги.

Захарян должен вписаться в новый клуб. Команда очень конкурентоспособная. В Испании любят техничных игроков, а он именно такой. Но закрепиться в основном составе будет очень трудно. Арсену нужно будет показать свое истинное мастерство. Но мотивация у него точно должна быть. Если вдруг не получится у него, его вполне могут отдать в аренду. Он игрок молодой ещё. Пусть пробует, шансы есть.

Что касается условий трансфера, то тут все, конечно, не в пользу «Динамо». Они сами довели ситуацию до этого. Нужно было раньше решать вопрос или продлевать его, чтобы повышать цену. Так что сумма трансфера не в пользу нашего клуба. Если бы ещё Захарян играл так, как он это делал полтора года назад, тоже могло бы быть по-другому», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Валерий Масалитин Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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