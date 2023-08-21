Прудников надеется, что Бабич усилит «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Прудников прокомментировал переход центрального защитника Срджана Бабича в стан «красно-белых».

«Я не следил за его выступлениями. Но он играл в испанской Примере, поэтому будем надеяться, что это хорошее усиление для обороны «красно‑белых», где мы видим проблемы», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

В понедельник, 21 августа, «Спартак» объявил о подписании 27-летнего Бабича из испанской «Альмерии». Сербский футболист заключил контракт со столичной командой на три сезона.

Дебют Бабича может состояться 26 августа. В этот день «Спартак» примет «Ахмат» в рамках матча шестого тура чемпионата России.