​Бывший игрок сборной России: «Если бы в полуфинале Евро-2008 нам попалась Германия или Турция, мы бы на 95% прошли бы»

Экс-игрок сборной России Роман Адамов считает, что команда наверняка прошла бы в финал Евро-2008, если бы на стадии полуфинала ей попался бы другой соперник.

Напомним, что в 1/2 финала Евро-2008 сборная России проиграла Испании со счётом 0:3. Во втором полуфинале Германия переиграла Турцию с результатом 3:2. В финале испанцы взяли верх над немцами – 1:0.

«Если бы нам в полуфинале попалась Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал. А испанцев… Ну их практически невозможно было обыграть. Они были на каком-то другом уровне», - сказал Адамов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Стоит сказать, что Роман Адамов на Евро-2008 сыграл в одном из матчей сборной России.