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​Давила выбрал номер в ЦСКА

21 Августа 2023 • 20:23 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Нападающий Виктор Давила выбрал номер, под которым будет выступать за ЦСКА. Пресс-служба клуба опубликовала фото чилийца в футболе с номером 7.

Ранее ЦСКА сообщил, что вот-вот подпишет с 25-летним Давилой контракт. Ранее этот футболист выступал в Мексике за «Леон».

Судя по данным портала transfermarkt, последним игроком ЦСКА, игравшим под номером 7, был полузащитник Ильзат Ахметов. В настоящий момент он представляет «Краснодар».

ЦСКА набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после пяти туров. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 25 августа – против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Давила
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