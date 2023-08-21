​Давила выбрал номер в ЦСКА

Нападающий Виктор Давила выбрал номер, под которым будет выступать за ЦСКА. Пресс-служба клуба опубликовала фото чилийца в футболе с номером 7.

Ранее ЦСКА сообщил, что вот-вот подпишет с 25-летним Давилой контракт. Ранее этот футболист выступал в Мексике за «Леон».

Судя по данным портала transfermarkt, последним игроком ЦСКА, игравшим под номером 7, был полузащитник Ильзат Ахметов. В настоящий момент он представляет «Краснодар».

ЦСКА набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после пяти туров. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 25 августа – против «Оренбурга».