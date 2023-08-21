Французский «Страсбург» хотел подписать полузащитника Арсена Захаряна до его перехода в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

Как сообщает Sports.ru, «Страсбург» готов был выложить за 20-летнего хавбека 11,3 млн евро. По информации источника, французы предлагали Захаряну трудовой договор на семь лет. Отмечается, что футболист изначально рассматривал вариант со «Страсбургом», но после появления «Реал Сосьедада» переезд во Франции был исключен игроком.

Ранее «Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» за 12 млн евро. Российский полузащитник заключил с испанской командой контракт на шесть лет.