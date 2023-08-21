Аршавин: «Краснодар» знает, что делает»

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о ярком старте «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Краснодар» знает, что делает, стал более надёжным в обороне. При этом нельзя сказать, что они теперь отошли в оборону и отбиваются. Нет, они по возможности атакуют, просто стали играть более надёжно и дисциплинированно», — заявил экс-капитан сборной России, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, прошлый стиль «быков» нравился всем поклонникам футбола, в то время как текущая игра «Краснодара» подходит самому клубу и его болельщикам. Аршавин считает, что подопечные Владимира Ивича выглядят монолитно.

Напомним, что после пяти турах «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков. В последнем туре «быки» упустили победу над «Локомотивом» в компенсированное время.