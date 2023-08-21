​Давила оценил РПЛ и Россию

Нападающий Виктор Давила, который в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА, оценил Российскую премьер-лигу и Россию как страну.

«РПЛ - очень боевая лига, на самом деле тут европейский уровень футбола. У этой лиги крайне высокий уровень и накал соревнований тоже очень существенный», - сказал Давила, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Давила отметил, что все справки, которые он наводил о чемпионате России, были позитивными.

Также 25-летний чилиец сказал несколько слов о России. По словам Давилы, в этой стране есть всё для комфортного проживания. Форвард сказал, что в России можно чувствовать себя безопасно.