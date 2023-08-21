Новичок ЦСКА Давила рассказал, на каких позициях он может играть в атаке

Нападающий ЦСКА Виктор Давила ответил на вопрос, на каких позициях он может играть.

«Всю свою жизнь играю в атаке. Я очень комфортно себя чувствую вблизи ворот и около штрафной. Я могу играть в центре атаки, слева или правее. Большой разницы нет», — передает слова Давилы «Чемпионат».

Ранее ЦСКА анонсировал трансфер 25-летнего чилийского форварда, который переехал в Россию из мексиканского «Леона». Как сообщает портал Transfermarkt, «армейцы» выложили за Давилу 4,6 млн евро.

Предстоящий матч ЦСКА проведет 25 августа. В рамках шестого тура чемпионата России команда Владимира Федотова сыграет с «Оренбургом».