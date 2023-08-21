​Давила – о ЦСКА: «Приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание»

Нападающий Виктор Давила вот-вот подпишет контракт с ЦСКА. Московский клуб уже анонсировал подписание трудового договора с чилийцем, отметив, что процесс выкупа контракта завершается.

Сам 25-летний Давила прокомментировал своё решение перебраться из мексиканского «Леона» в ЦСКА.

«Решение было принято очень быстро, и оно не было трудным. Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я очень заинтересовался. Мне приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание», - сказал Давила, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в пятницу, 25 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Оренбурга» на выезде.

В пяти прошедших турах чемпионата России ЦСКА набрал девять очков.