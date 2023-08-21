Пономарёв оценил переход Давилы в ЦСКА

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о переходе чилийского форварда Виктора Давилы в стан «армейцев».

«Чилийцы вообще не котировались никогда, пижонистые ребята, любят себя преподнести, а ничего интересного в них нет. Кот в мешке, трудно сказать. Может что-то и получится, может и станет забивать, но сейчас такое редко выходит», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению экс-защитника московского коллектива, Давила может повторить путь Адольфо Гайча, который также подходил «армейцам» по нарезкам, а сейчас лишь выходит с замены.

Напомним, что ранее ЦСКА анонсировал подписание контракта с Виктором Давилой. 25-летний нападающий ранее выступал за мексиканский «Леон», в футболке которого провёл 106 матчей и забил 33 гола.