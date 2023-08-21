Игрок «Факела» Марков — о победе над «Пари НН»: «Глоток воздуха для нас»

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился комментарием после победы над «Пари НН».

Воронежский коллектив одолел нижегородцев со счетом 2:0 в рамках пятого тура чемпионата России. Марков провел на поле 23 минуты и отметился одним забитым мячом.

«Все прекрасно — выиграли. Это как глоток воздуха для нас. Горжусь ли собой, что забил? Ни в коем случае. Самое главное, что команда выиграла, а остальное все неважно», — цитирует Маркова «Матч ТВ».

Футболист добавил, что хочет стремиться быть лучшим форвардом в Российской премьер-лиге.

В текущем сезоне 29-летний Марков появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя голами.