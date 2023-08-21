Божович: Надеюсь, Бабич раскроется в «Спартаке» как Видич

Бывший наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал трансфер сербского защитника Срджана Бабича в «Спартак».

«Я думаю, для «Спартака» Бабич станет хорошим усилением. Нужно, чтобы он адаптировался под новый клуб. Надеюсь, он раскроется как Неманья Видич, который также играл за «Спартак», — приводит слова Божовича Metaratings.

Как рассказал эксперт, Бабич хорошо играет головой, выигрывая единоборства. При этом у него хорошая скорость и техника, добавил Божович.

Ранее «Спартак» объявил о переходе 27-летнего защитника из испанской «Альмерии». Контракт Бабича с «красно-белыми» рассчитан на три сезона.