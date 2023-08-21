​Карраскаль переходит в «Динамо» - известна сумма трансфера

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль переходит из ЦСКА в «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московские клубы договорились о трансфере 25-летнего колумбийца за 5,5 миллиона евро плюс бонусы, связанные с разными достижениями.

Отмечается, что Карраскаль не позднее среды пройдёт медицинское обследование для «Динамо». После этого, если проблем не будет выявлено, трансфер будет закрыт.

В ЦСКА Карраскаль переходил в феврале 2022 года. С тех пор колумбийский футболист провёл 47 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.