ЦСКА завершает трансфер нападающего Виктора Давилы. Клуб сообщил, что в ближайшее время 25-летний чилиец подпишет контракт. Между тем, Давила уже примерил на себе футболку ЦСКА. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба московского клуба.

Виктор Давила пока что не выступал в Европе. В ЦСКА форвард перебирается из мексиканского «Леона».

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в пятницу, 25 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Оренбурга» на поле соперника.

После пяти туров Премьер-лиги ЦСКА имеет девять зачётных баллов в кармане.