​ЦСКА анонсировал подписание контракта с Давилой

Пресс-служба ЦСКА сообщает о том, что нападающий Виктор Давила уже прибыл в Москву. В настоящий момент «армейцы» завершают процедуру по выкупу 25-летнего чилийца у мексиканского клуба «Леон». Сразу после этого Давила подпишет трудовое соглашение с ЦСКА.

После пяти сыгранных туров чемпионата России ЦСКА имеет в своём активе девять зачётных баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч Премьер-лиги команда Владимира Федотова проведёт в пятницу, 25 августа, - против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.