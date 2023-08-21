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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА анонсировал подписание контракта с Давилой

21 Августа 2023 • 18:29 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Пресс-служба ЦСКА сообщает о том, что нападающий Виктор Давила уже прибыл в Москву. В настоящий момент «армейцы» завершают процедуру по выкупу 25-летнего чилийца у мексиканского клуба «Леон». Сразу после этого Давила подпишет трудовое соглашение с ЦСКА.

После пяти сыгранных туров чемпионата России ЦСКА имеет в своём активе девять зачётных баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч Премьер-лиги команда Владимира Федотова проведёт в пятницу, 25 августа, - против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леон трансферы футбола - лето 2023 Виктор Давила
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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