Червиченко — о Бабиче в «Спартаке»: «Удивительный трансфер»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на трансфер центрального защитника Срджана Бабича, который перебрался в стан «красно-белых» из «Альмерии».

«Удивительный трансфер. Его команда идет на последнем месте в чемпионате Испании, и берут его за 5 миллионов — ну такой себе трансфер», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Функционер добавил, что не может назвать другую команду, которая заплатила бы такие деньги за защитника, команда которого занимает последнюю строчку.

21 августа «Спартак» объявил о переходе Бабича из «Альмерии». Если верить СМИ, покупка серба обошлась «красно-белым» в 5 миллионов евро.