Леонид Федун высказался о возможной отставке Абаскаля

Бывший президент московского «Спартака« Леонид Федун высказался о возможной отставке главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Спортивный деятель отметил, что не видит причин для отставки испанского специалиста.

«Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера, 20 августа, подопечные Гильермо Абаскаля в матче пятого тура Российской премьер-лиги на своём поле уступили питерскому «Зениту» (1:3), потерпев второе поражение подряд.