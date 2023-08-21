Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, каким видит футбол в исполнении своей команды и об отношении к Медиалиге.

- Вы уже больше года работаете в Хабаровске. Насколько сложно жить вдалеке от дома в другом часовом поясе?

Разумеется, прежде, чем принимать предложение, мы с семьёй всё обговорили. Я принял условия, в которых находится клуб, поэтому ментально был к этому готов. В целом, никаких проблем нет.

Многие думают, что у нас есть преимущество домашнего поля. На самом деле этого нет. Мы выстраиваем тренировочный процесс таким образом, чтобы адаптировать игроков быстро, исходя из часовых поясов. Футболисты проявляют большой профессионализм в этом плане, потому что им вдвойне тяжело из-за постоянных перелётов.

- После победы над «Акроном» пресс-служба СКА опубликовала милое видео вашего разговора с женой на пресс-конференции. Скажите, как часто вы видитесь?

Не так часто, как хотелось бы, но мы к этому готовились. Как правило, это происходит между играми. Но уже совсем скоро жена и дети прилетят ко мне в Хабаровск.

- Вы неоднократно говорили, что ваши команды достигают побед именно за счёт слаженных действий, а не индивидуально. Есть ли команда, которая в этом плане служит для вас образцом?

Это всё зависит от тренера, а не от названия команды. Сейчас тенденция современного футбола – это командная игра, в которой используются преимущества каждого игрока. Я не отношу отдельных игроков к так называемым «звёздам», но, в моём понимании, каждый футболист важен для достижения результата. Кто-то делает большую невидимую работу, но она не менее значимая, чем у игроков, которые ставят победную точку. Я хочу, чтобы мои футболисты интерпретировали каждый момент одинаково.

Не буду говорить про идеальные команды, скажу про тренеров, которые мне импонируют, и от которых я что-то беру. Например, Де Дзерби, который сейчас очень популярен. Я начал за ним следить очень давно - у него командная игра. С Гвардиолой то же самое, Тухель, Нагельсманн - этот список можно продолжать. Я не зацикливаюсь на каком-то одном тренере, стараюсь брать информацию, которая поможет строительству моей команды.

- На ваш взгляд, какие сильные стороны «СКА-Хабаровск»?

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Я не буду говорить про сильные стороны, скажу, что в целом нам надо улучшать игру, и мы над этим работаем. Информация, которую мы даём на тренировках, не связана только с противником, она больше направлена на то, чтобы команда прогрессировала в целом. Иногда акцент где-то больше на оборону, где-то на атаку. Надеюсь, нам удастся спрогрессировать.

- В прошлом сезоне после зимней паузы у вашей команды случился спад. Почему осенью СКА показывал блистательный футбол, а после сборов всё будто испарилось?

Я бы не сказал, что мы блистательно играли, слишком громко сказано. Но одна из причин - мы не могли провести домашний матч, играли на нейтральных полях. Если сравнить статистику матчей в Хабаровске и на нейтральных полях, разница на лицо. Второе - уровень команды в целом. Мы не могли стабильно показывать результаты на длинном отрезке.

- Ожидаете ли вы ещё усиления в команду и могли бы рассмотреть игроков из Медиалиги?

Медиалига – это другой футбол, нельзя его сравнивать с профессиональным. Кому-то нравится, кому-то нет, но для меня это совсем другой уровень. Медиафутбол хорош тем, что там находят себя игроки, которые по разным причинам не попали в профессиональные клубы.

После пяти туров «СКА-Хабаровск» в ФНЛ набрал 11 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет против «Енисея». Только в девятом туре клуб из Хабаровска проведёт домашний матч против «Волгаря». Встреча состоится 10 сентября, билеты на матч можно приобрести на официальном сайте клуба.