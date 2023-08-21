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Алексей Попов: Может быть, у Джикии пропала мотивация из-за четырёх миллионов евро в год

21 Августа 2023 • 18:05 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался об игре капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия — это ведомый игрок. Ему нужен партнер по типу Самуэля Жиго, который будет полностью подсказывать Джикии, как нужно играть. Георгий сам играть не может», — приводит слова Попова Legalbet.

Эксперт предположил, что у Джикии могла пропасть мотивация из-за большой зарплаты, его все устраивает, он не хочет дальше прогрессировать.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Попов Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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Cruyff
21 Августа 2023 в 18:09
не ужели он столько получает? не верю и за какие заслуги
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