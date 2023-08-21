Алексей Попов: Может быть, у Джикии пропала мотивация из-за четырёх миллионов евро в год

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался об игре капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия — это ведомый игрок. Ему нужен партнер по типу Самуэля Жиго, который будет полностью подсказывать Джикии, как нужно играть. Георгий сам играть не может», — приводит слова Попова Legalbet.

Эксперт предположил, что у Джикии могла пропасть мотивация из-за большой зарплаты, его все устраивает, он не хочет дальше прогрессировать.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая 2024 года.