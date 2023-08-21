Бальбуэна: Надеюсь, на протяжении моей карьеры в «Динамо» я стану чемпионом России

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Парагваец отметил, что надеется на то, что ему удасться стать чемпионом России на протяжении его карьеры в столичном клубе.

«Для борьбы за чемпионство нужно играть идеально, мы работаем над этим и улучшаемся с каждой игрой. «Зенит» — не «Бавария», а «Зенит», - заявил капитан «бело-голубых» в разговоре с «РБ Спорт».

«Динамо» после пяти туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Марцела Лички на выезде сыграют против казанского «Рубина».