​Писарский стал виновником ДТП – он выехал на встречную полосу

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский в понедельник попал в ДТП. Выяснилось, что именно футболист стал виновником происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили ТАСС, что Писарский на своём автомобиле Mercedes допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другим Mercedes, ожидавшим разрешающего сигнала светофора.

Стоит сказать, что в результате ДТП никто не пострадал.

В сезоне 2023/2024 Владимир Писарский пока что не провёл ни одного матча. 27-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. В «Крылья Советов» Писарский перебрался в начале 2023 года.