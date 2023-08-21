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​Писарский стал виновником ДТП – он выехал на встречную полосу

21 Августа 2023 • 17:49 Комментировать (2)

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский в понедельник попал в ДТП. Выяснилось, что именно футболист стал виновником происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили ТАСС, что Писарский на своём автомобиле Mercedes допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другим Mercedes, ожидавшим разрешающего сигнала светофора.

Стоит сказать, что в результате ДТП никто не пострадал.

В сезоне 2023/2024 Владимир Писарский пока что не провёл ни одного матча. 27-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. В «Крылья Советов» Писарский перебрался в начале 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Писарский
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Комментарии (2)
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TEREX
21 Августа 2023 в 18:23
эй..как на фстречку..)) энта жы лишения правоф..на 2 года..)) пущай тока папробавают ни лишыть..)) я на сваёй кибитки ни када ни выижаю на фстречку..патаму как цэльный табун мине жалка..))
Cruyff
21 Августа 2023 в 18:10
всё парень засветился на пару сезонов и сдулся скоро будет экспертом на Матче
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