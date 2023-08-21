Эктов: «Краснодар» был сильнее «Локомотива»

Защитник «Краснодара» Александр Эктов подвёл итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги, в котором «быки» на своём поле сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Игрок отметил, что его команда команда переиграла соперника, показав хороший футбол и создав большое количество опасных моментов, что нельзя сказать о сопернике.

«Жаль, что пропустили обидный гол в концовке. Концентрация подвела нашу команду. Счет не по игре, мы были сильнее», - приводит слова Эктова «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» смог отыграться в последней атаке в матче благодаря забитому мячу Антона Миранчука.