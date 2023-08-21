Тошич назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о шансах «красно-синих» в борьбе за золотые медали в чемпионате России.

«Я как болельщик очень хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом, но есть и другие сильные команды, которые борются. Для «армейцев» самые главные конкуренты — «Зенит» и «Спартак», — приводит слова Тошича Metaratings.

Эксперт добавил, что «Краснодар» неплохо стартовал в новом сезоне, но такое уже бывало и раньше, потом команда скатывалась по таблице.

После пяти туров «Краснодар» возглавляет РПЛ, набрав 13 очков. На втором месте находится «Урал», у которого столько же баллов. Замыкает тройку лидеров «Динамо», в копилке «бело-голубых» 10 очков.