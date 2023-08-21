Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном продолжении карьеры в Саудовской Аравии.

«Я слишком стар для продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Вряд ли на меня выйдут с предложением», - заявил Кержаков в разговоре с «РБ Спорт».

В минувшие трансферное окно одноклубник вратарь Малком перебрался в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

36-летний вратарь ранее выступал за ульяновскую «Волгу», махачкалинский «Анжи» и футбольный клуб «Оренбург».

Стоит отметить, что Кержаков не провел ни одной игры за национальную сборную России.