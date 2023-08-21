Ташуев — о разгромной победе «Ахмата»: «Это была игра, которую мы ставили, это же моя команда»

Экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о крупной победе своей бывшей команды над «Оренбургом» (4:0) в матче пятого тура чемпионата России.

«Это была игра, которую мы ставили. Это же моя команда. Футболисты встряхнулись, вспомнили, что умеют, играли вперед. Боевая игра. Победа хорошая, закономерная», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Специалист признался, что увольнение стало для него очень неожиданным, и он до сих пор не понимает причин такого решения.

«Ахмат» отправил в отставку Ташуева после четырех туров Российской премьер-лиги, в которых грозненский коллектив набрал три очка. Новым рулевым команды стал Мирослав Ромащенко.