Агент Бистровича высказался о будущем полузащитника в ЦСКА

Агент полузащитника Кристияна Бистровича Вукмил Вукмирица высказался о будущем своего клиента в московском ЦСКА.

Агент отметил, что его клиент в ближайшее время будет тренироваться без ограничений, но его будущее пока остаётся под вопросом, и игрок хочет, что наставник «армейцев» Владимир Федотов предоставил ему шанс проявить себя.

«Есть ли проблемы с адаптацией? Нет, Крис дружит с большинством футболистов. Ещё в команде есть несколько сербов, с которыми он сразу подружился», - приводит слова Вукмирицы Metaratings.ru.

Напомним, что прошлый сезон 25-летний футболист провел в аренде в нидерландской «Фортуне Ситтард».