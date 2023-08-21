Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бистровича высказался о будущем полузащитника в ЦСКА

21 Августа 2023 • 17:23 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Агент полузащитника Кристияна Бистровича Вукмил Вукмирица высказался о будущем своего клиента в московском ЦСКА.

Агент отметил, что его клиент в ближайшее время будет тренироваться без ограничений, но его будущее пока остаётся под вопросом, и игрок хочет, что наставник «армейцев» Владимир Федотов предоставил ему шанс проявить себя.

«Есть ли проблемы с адаптацией? Нет, Крис дружит с большинством футболистов. Ещё в команде есть несколько сербов, с которыми он сразу подружился», - приводит слова Вукмирицы Metaratings.ru.

Напомним, что прошлый сезон 25-летний футболист провел в аренде в нидерландской «Фортуне Ситтард».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович Вукмил Вукмирица
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Августа
18:30 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ Алаев подвёл итоги матча «Спартак» - «Зенит»
18:29 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА анонсировал подписание контракта с Давилой
18:28 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о Бабиче в «Спартаке»: «Удивительный трансфер»
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Федун упрекнул Абаскаля за выбор состава «Спартака»
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Федун указал на слабые трансферы «Спартака»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Леонид Федун высказался о возможной отставке Абаскаля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: Может быть, у Джикии пропала мотивация из-за четырёх миллионов евро в год 1
17:59 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: Надеюсь, на протяжении моей карьеры в «Динамо» я стану чемпионом России
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Писарский стал виновником ДТП – он выехал на встречную полосу 2
17:48 · Россия. Премьер-лига
Эктов: «Краснодар» был сильнее «Локомотива»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Тошич назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
17:41 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков высказался о возможном продолжении карьеры в Саудовской Аравии 1
17:40 · Россия. Премьер-лига
Только 3 команды в этом сезоне РПЛ пропустили больше голов, чем «Спартак»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Орлов упрекнул Абаскаля из-за жалоб на судейство 3
17:33 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Абаскаль — главный виновник поражения «Спартака» 1
Все новости
Рекомендуем