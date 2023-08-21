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Зайнутдинов поблагодарил ЦСКА

21 Августа 2023 • 17:09 Комментировать

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов поблагодарил ЦСКА за время, проведённое в клубе.

«Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров и сотрудников ПФК ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут три замечательных года.

Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру и никогда не был равнодушен на поле.

Спасибо клубу, что пошел мне на встречу и дал мне возможность осуществить свою мечту - попробовать свои силы за рубежом», - приводит слова Зайнутдинова официальный телеграм-канал столичного клуба.

Зайнутдинов подписал контракт со стамбульской командой на четыре года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов
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