Полузащитник турецкого «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов поблагодарил ЦСКА за время, проведённое в клубе.

«Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров и сотрудников ПФК ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут три замечательных года.

Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру и никогда не был равнодушен на поле.

Спасибо клубу, что пошел мне на встречу и дал мне возможность осуществить свою мечту - попробовать свои силы за рубежом», - приводит слова Зайнутдинова официальный телеграм-канал столичного клуба.

Зайнутдинов подписал контракт со стамбульской командой на четыре года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.