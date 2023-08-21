Личка: «Тюкавин — один из лучших нападающих в России»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о нападающем команды Константине Тюкавине.

«Для меня очень важно, чтобы Тюкавин подписал новый контракт. Тюкавин, как и Захарян, очень талантливый российский футболист. Один из лучших нападающих на данный момент в России», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Специалист признался, что в РПЛ он хотел бы видеть Тюкавина только в составе «Динамо», а если форвард уйдет, то только в зарубежный клуб.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.