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Личка: «Тюкавин — один из лучших нападающих в России»

21 Августа 2023 • 17:01 Комментировать (1)
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о нападающем команды Константине Тюкавине.

«Для меня очень важно, чтобы Тюкавин подписал новый контракт. Тюкавин, как и Захарян, очень талантливый российский футболист. Один из лучших нападающих на данный момент в России», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Специалист признался, что в РПЛ он хотел бы видеть Тюкавина только в составе «Динамо», а если форвард уйдет, то только в зарубежный клуб.  

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Марцел Личка Арсен Захарян Константин Тюкавин
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Комментарии (1)
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Cruyff
21 Августа 2023 в 18:08
Да ладно, а что же ты его меняешь в матче с ЦСКА??? Он же лучший!!!, лучшие должны играть все 99 мин.
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