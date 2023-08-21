​Бабич: «Изучил практически весь состав «Спартака»

Новоиспечённый защитник «Спартака» Срджан Бабич дал комментарий о футболистах московской команды.

«В прошлом сезоне я дважды играл против Тео [Бонгонда], оба матча завершились вничью. Теперь будем играть за одну команду. Надеюсь, вместе мы сможем выиграть множество матчей. Я знаю и других игроков «Спартака». Пока ещё не лично, но изучил практически весь состав», - сказал Бабич клубной пресс-службе.

В пяти прошедших турах Премьер-лиги «Спартак» смог набрать девять очков. Ближайший матч чемпионата команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 26 августа, - против «Ахмата» на своём поле.