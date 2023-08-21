Агент Рольхейсера прокомментировал информацию, что форвард продолжит карьеру в «Зените»

Агент нападающего аргентинского «Эстудиантеса» Бенхамина Рольхейсера Масуд Рушандель высказался об информации, что его клиент может продолжить карьеру в питерском «Зените».

Агент отметил, что на данный момент слухи не соответствуют действительности.

«Рольхейсер никуда не уйдет, по крайней мере, до зимы. Он нужен команде сейчас для участия в соревнованиях в Южной Америке», - приводит слова Рушанделя Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что питерский клуб может заплатить 14 миллионов евро за 23-летнего футболиста, однако портал Transfermarkt оценивает его всего в три миллиона.