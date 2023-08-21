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Осинькин: «Писарский жив и здоров»

21 Августа 2023 • 16:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Балтика
27.08 17:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об информации, что форвард самарского клуба Владимир Писарский попал в ДТП в центре города.

Ранее сам нападающий отметил, что с ним все в порядке. 

Специалист отметил, что видел фотографии с места происшествия, а сам игрок позвонил ему и объяснил ситуацию.

«Он жив, здоров, все в порядке. Сейчас находится где-то на месте происшествия. Что-то подробнее не могу сказать», - приводит слова Осинькина «РБ Спорт». 

Напомним, что один из лучших бомбардиров прошлого сезона РПЛ не появлялся на поле в этом сезоне из-за восстановления после травмы голеностопа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Владимир Писарский
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