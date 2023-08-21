Осинькин: «Писарский жив и здоров»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об информации, что форвард самарского клуба Владимир Писарский попал в ДТП в центре города.

Ранее сам нападающий отметил, что с ним все в порядке.

Специалист отметил, что видел фотографии с места происшествия, а сам игрок позвонил ему и объяснил ситуацию.

«Он жив, здоров, все в порядке. Сейчас находится где-то на месте происшествия. Что-то подробнее не могу сказать», - приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, что один из лучших бомбардиров прошлого сезона РПЛ не появлялся на поле в этом сезоне из-за восстановления после травмы голеностопа.