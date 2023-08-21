​Бабич объяснил выбор номера в «Спартаке»

«Спартак» объявил о трансфере сербского защитника Срджана Бабича, который ранее выступал за «Альмерию». В московской команде Бабич взял себе номер 6. Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Именно под шестым номером я выиграл молодёжный чемпионат мира. Очень яркие воспоминания. Никто не ожидал от нас такого результата. Я до сих пор горжусь, что был частью той команды», - сказал Бабич на видео, которое было опубликовано на канале «Спартака» в YouTube.

Отметим, что Срджан Бабич выигрывал молодёжный чемпионат мира с командой Сербии в 2015 году.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата».