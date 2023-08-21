​Бабич: «Надеюсь, что помогу «Спартаку» выиграть титул»

Новичок «Спартака» Срджан Бабич высказался о своих целях в новом клубе.

«Я несколько лет выступал за «Црвену Звезду», выиграл с ней три чемпионских титула, принял участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, в «Спартаке» я смогу повторить эти достижения.

Испания стала для меня вторым домом, но теперь для меня начинается новая глава. Хочу, чтобы здесь всё сложилось так же успешно», - сказал Бабич на видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака» в YouTube.

Также Бабич прокомментировал свой высокий рост.

«Может, звучит странно, но мне нравится работать с мячом внизу. При этом я тоже хорош в игре головой. Надеюсь, что помогу своей новой команде выиграть титул» - сказал Бабич.

Напомним, что предыдущим клубом Срджана Бабича была испанская «Альмерия».

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата» дома.