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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Урал» не выдержит лидерского темпа, а «Краснодар» продолжит бороться за тройку

21 Августа 2023 • 16:22 Комментировать
Факел
...
Краснодар
25.08 20:00

Российский тренер Сергей Балахнин поделился комментарием о лидерах турнирной таблицы чемпионата России.

«Думаю, «Урал» не выдержит лидерского темпа. А что касается «Краснодара», то он может побороться за призовые места и по итогам всего сезон», — цитирует Балахнина Vprognoze.

Эксперт отметил, что «Зенит» начал набирать обороты. Кроме того, «Спартак» продолжит вести борьбу за самые высокие позиции, добавил тренер.

После пяти туров «Краснодар» возглавляет РПЛ, набрав 13 очков. Столько же баллов в копилке «Урала» (2-е место), однако команда Виктора Ганчаренко уступает «быкам» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Урал Сергей Балахнин
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