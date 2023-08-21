Полузащитник «Зенита» Барриос: Я бы не хотел, чтобы мы начинали сезон таким образом

Полузащитник питерского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о старте своей команды в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не хотел бы, чтобы именно так начался сезон, проиграв в первом домашнем матче.

«Но ничего, мы приехали в Москву, чтобы выиграть, и добились этой цели. Мы прикладываем все усилия, чтобы забраться на первое место», - приводит слова Барриоса Metaratings.ru.

Вчера, 20 августа, «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и смог подняться на четвертую позицию в турнирной таблице.