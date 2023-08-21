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Балахнин: «Спартак» может надёжнее действовать в защите

21 Августа 2023 • 16:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Известный тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос о том, что необходимо улучшить «Спартаку».

«Ответ очевиден. Нужно совершенствовать игру в обороне. У «Спартака» собраны достаточно неплохие футболисты в линии защиты», — заявил Балахнин Vprognoze.

Специалист считает, что команда точно может играть надежнее в обороне, но почему сейчас «Спартак» пропускает так много мячей — это вопрос к Гильермо Абаскалю.

«Спартак» набрал девять очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Стоит отметить, что «красно-белые» пропустили уже десять голов за пять туров. Столько же — у «Факела», который занимает предпоследнее место. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Балахнин Гильермо Абаскаль
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