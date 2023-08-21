​Первые слова Бабича после трансфера в «Спартак»

Защитник Срджан Бабич стал футболистом «Спартака». Сербский футболист дал первый комментарий после трансфера.

«Я очень впечатлён первым знакомством. «Спартак» - это великий клуб, и мне очень радостно оказаться здесь, правда. Я знал, что один из величайших сербских футболистов, Неманья Видич, играл за «Спартак». И вообще слышал об этом клубе только хорошее. Получив предложение, долго не раздумывал, на все переговоры ушло около трёх дней. «Спартак» - один из таких клубов, отказывать которым неправильно. Может, красно-белые – мои счастливые цвета, я почти всю жизнь играю в них», - сказал Бабич на видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

Отметим, что 27-летний Срджан Бабич перебрался в «Спартак» из испанской «Альмерии».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата» на своём поле.