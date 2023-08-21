Сербский защитник Срджан Бабич перебрался в московский «Спартак» из испанской «Альмерии». Об этом «красно-белые» сообщили в своем официальном телеграм-канале. 27-летний футболист подписал с клубом трехлетнее соглашение.

«Добро пожаловать, Срджан!» — написала пресс-служба столичной команды.

Ранее сообщалось, что трансфер центрального защитника обойдется «Спартаку» в пять миллионов евро.

После пяти туров коллектив Гильермо Абаскаля занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, пополнив свою копилку на девять баллов.

Следующий матч «Спартак» проведет 26 августа против «Ахмата» в рамках пятого тура РПЛ.